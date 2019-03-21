Bakan Yardımcısı Yerlikaya Şırnak'ta

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Helikopterle Şırnak Çakırsöğüt Tugay Komutanlığına gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililer karşıladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya ve KYK Genel Müdürü Recep Ali Er, ilk ziyaretini Kaymakam Çeşmesi köyüne yaptı. Yeniaslanbaşar ve Güneyçam'ın gençlerinin buluştuğu Kaymakam Çeşmesi'nde halka hitap eden Yerlikaya, “Bizim hedefimiz bölmek parçalamak değil. Bizim hedefimiz ayrıştırmak değil. Bizim hedefimiz bugün olduğu gibi devletimizin tüm imkan ve kaynaklarını Şırnakımıza, memleketimize, beldelerimize aktarmak ve kaynakları önünüze sermek. Bunu bugün valimiz kanalıyla, değişik kurumlar kanalıyla yapıyoruz. Ama biz diyoruz ki gelin bir olalım, birlik olalım. Aramıza nifak tohumu atanlara, fitne atanlara, birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım. Gelin bir olalım, beraber olalım. Kalben yaklaşalım. Birbirimizi sevelim. Cumhur İttifakı'nı diriltelim. Beraberce yolumuza devam edelim. Bizim hedefimiz burada sizlere bugüne kadar görmediğiniz hizmetlerin daha fazlasını yapmak. Biz size efendilik değil hizmetkar olmak için buradayız. Bugün 31 Mart seçimlerine baktığınızda bugün sadece bir belediye seçimi değildir. Belediyeyi oylamayacağız. Biz Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Afrika'daki mazlumları da oylayacağız. Bugün mazlumların umudu bir Cumhurbaşkanı var. Bugün nerede bir mazlum varsa mazlum için ağlayan, mazlum için dertlenen bir Cumhurbaşkanı var. Biz bu düstur ile yolumuza devam ediyoruz. Ben inanıyorum Şırnak'ta tarihinde olmadığı kadar bir oy oranı ile belediyemizi alıp büyük hizmetlere talip olacağımızı ve sizlerin de bu teveccühü bizlere göstereceğinize inanıyorum” dedi.

"Birileri kapı arkalarında fitne üretiyor"

Birilerinin kapı arkalarında fitne ürettiğini belirten Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Şırnak'ın emrinde olduklarını söyledi. Yerlikaya, "Şırnak'tan ne talep geliyorsa sonuna kadar yapmaya hazırız. Ve yapıyoruz da. Biz buraya sadece seçim sürecinde gelmeyeceğiz. Göreceksiniz. Hizmetlerimizle, birlikteliğimiz ile tamamen seçimden sonra da burada beraber olacağız. Bir olacağız. Buna inanın. Bu seçim bir milat olsun. Hep denediniz. Denendi. Gelin ışıkları yakalım. Aydınlanalım. Gelin beraber güçlenelim. Birleşelim bir olalım. İmkanlarımızı gelin akıtalım. Daha çok verelim. Güçlü gür bir sesle. Biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Bakın fitne kol geziyor. Birileri kapı arkalarında fitne üretiyor. Hizmet üretemeyen ne üretir. Fitne üretir. Bugüne kadar hangi hizmetini gördünüz. Allah için söyleyin. Deyin ki bu hizmetleri gördük deyin. Malum kişilerden. Malum yapıdan. Bende diyeyim tamam bu hizmetleri görmüşler. Sizi sömürüp kime hizmet ettikleri belli olmayan kişilerin ardından gitmeyin. Gitmeyelim. Hep beraber. Gelin bir olalım. Devletimiz var bizim. Devletimiz bizim aşımızı da işimizi de güvenliğimizi de sağlıyor. Bakın geçmişteki gibi değil. Artık hiçbir şey geçmişteki gibi değil. Korku dünyası yok. Biz sırtımızı devletimize verip yolumuza devam edelim. Allah'ın izni ile bize hiçbir şey olmaz. Yel kayadan sadece toz alır. Efendim tehdit edeceklermiş. Buyurun buradayız. Alnımız açık imanla duruyoruz. Eyvallah korkumuz yok. Hiç kimseden korkumuz yok” diye konuştu.

"Bunlar Ankara'daki fildişi kulelerinden vatandaşı selamlıyorlar"

Hizmete talip olduklarını belirten Yerlikaya, “Hizmet etmeye talibiz. Sizlere hizmetkar olamaya talibiz. Ve göreceksiniz hep birlikte yaşayacağız. Ve göreceksiniz hizmet edeceğiz. Yakın ışıkları, beraberce coşalım. Korkmak yok, efendim fitne üretiyorlar, adamların işi fitne. Kapalı kapılar ardında oturup akşama kadar fitne üretmek. Gidip soralım, fitne, fitne, fitne ne yaptın. Bize ne yaptınız hiçbir şey. Ankara'da ne yapıyorlar. Hiçbir şey. Ben milletvekilliği de yaptım. Dün Muş'taydım. Ya süslü, Muş'un bir adayı var süslü. Paris'te çay içerek, Muşumu yönetmek istiyorsun. Bunlar Ankara'da fildişi kulelerinden vatandaşı selamlıyorlar. Biz beraber olduk orada gördüm. Bunların Kürt vatandaşımız diye bir dertleri yok. Vallahide yok, billahi de yok. Bir Kürt vatandaşımızın çocuğu zarar gördüğünde bir Cumhurbaşkanımızın düştüğü hallerine bakın bir de onların hallerine bakın. Ya öyle bir dertleri yok. Onların bir vatandaşımıza hizmet edeyim dertleri yok. Bizim için Türkiye'de herkes birdir. Biz hizmeti eşit şartlarda yapıyoruz. Ve Şırnakımıza da bakın ne devasa eserler yaptık. Gelin daha fazlasını yapalım. Yalandan kürsüye çıkıp bağırmalarla bu işler olmaz. Ben inanıyorum 31 Mart'ta bunlara öyle bir tokat atacağız ki hep birlikte aydınlanacağız. Aydınlık geleceğe koşacağız. Biz hizmete talibiz. Biz buradaki yatırımları daha çok artırmaya talibiz. Gençlerimize iş alanları açmaya talibiz. Güvenli bir Şırnak oluşturmaya talibiz. Hani diyorlardı ya gidin oraya. İşte geldik. Cumhurbaşkanımız geldi. Ölümden öteye bir şey yok. Biz kimseden korkmayız” şeklinde konuştu.

Köy ziyaretinin ardından Şırnak Valiliğine geçen Bakan Yardımcısı Yerlikaya, valilik şeref defterini imzalayarak Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile makam odasında sohbet edip kent ile ilgili bilgi aldı.