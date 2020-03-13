Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karlar eridi, bal arıları kış uykusundan uyandı.

Beytüşşebap ilçesinin alçak kesimli yerleşim yerlerinde arıcılar 4 ay boyunca kovanlardan çıkmayan arılarının ilk bakımlarını yaptı. Dondurucu soğuklar nedeniyle bazı arılar telef olurken bazıları da ilkbahar aylarında ilk uçuşlarını yaptı. Havaların ısınmasıyla beraber arıcılar ilk kontrollerini yaptı. Aziz Gükçe adındaki bir arıcı arılarını kış ayları boyunca uyuduğunu bahar aylarında ise yeniden uyandığını ifade etti. Gükçe, "Yıllardır arıcılık yapıyorum. Bu yıl kış biraz sert geçti ve çok arı telef oldu. Bu yüzden ilk kontrolleri yapıyoruz. Acaba daha fazla öldü mü, ana arı var mı, yok mu diye bakıyoruz. Bal eksiği var mı vitamin verilecek durumda mı değil mi diye kontrol ediyoruz. Bu günden itibaren sürekli bölgedeki arıcılar artık arıların içinde olacak" dedi.