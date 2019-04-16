Balık tutarken nehre düşüp kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki gün önce Dicle Nehri kıyısında balık tutarken dengesini kaybederek suya düşüp kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Yafes Mahallesi çevre yolu köprüsü mevkinde meydana gelen olayda balık tutmaya çalışan kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre dengesini kaybederek suya düşüp, akıntının etkisiyle kayboldu. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kimliği belirsiz genç arama kurtarma ekiplerinin bütün çalışmalarına rağmen bulunamayınca Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi Cizre'ye çağrıldı.

Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, Cizre Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi, AFAD ve UMKE ekiplerinin kayıp genci bulma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili gencin yakınlarına ulaşılma çalışmaları sürüyor.