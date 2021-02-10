İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baraj sularının ortasında kalan sürücüyü güvenlik korucuları kurtardı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde ilerleyen kamyon, baraj kapaklarının açılması ile bir anda su ortasında kaldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde ilerleyen kamyon, baraj kapaklarının açılması ile bir anda su ortasında kaldı. Suyun ortasında mahsur kalan sürücüyü çevredeki güvenlik korucuları kurtardı.


Hakkari üzerinden Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine doğru ilerleyen kamyon Ortabağ baraj kapaklarının açılması ile bir anda sular altında kaldı. Yeni yoldan habersiz eski yolda ilerlerken ölümle burun buruna kalan sürücünün yardımına güvenlik korucuları yetişti. Aracın su altında kaldığını gören güvenlik korucuları, göğüslerine kadar yükselen suya girerek sürücüyü araçtan çıkarmayı başardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.