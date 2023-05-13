Başkan Babat, gençlerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde AK Partili Belediye Başkanı Alihan Babat, merkez ve köylerdeki gençlerin sorun ve taleplerini dinlemek için servis ayarlayarak gençleri belde binasındaki konferans salonunda topladı. Burada muhtarlar eşliğinde yapılan toplantıda gençlerin sorun ve taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini ve sürekli gençlere yönelik çalışmalar yapacağının sözünü veren Başkan Babat, “Belediye başkanı olduğum günden beri sürekli halkımın hizmetinde olmaya devam ediyorum. Merkez ve köylerde gençlere yönelik bir toplantı gerçekleştirdik binamızda yapılan toplantıda gençlerimizin sorun ve sıkıntılarını dinledik ayrıca gençlere yönelik yeni projelerin olması özellikle bizlerin bölgenin çok işine yarayacaktır. Bizler belediye başkanları olarak sürekli halkımızın hizmetinde olmalıyız. İnşallah gençlerimizin bütün sorun ve taleplerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat ben arz edeceğim. Şunun sözünü de veriyorum bu koltukta olduğum sürece gençlerimizin bütün sorun ve taleplerini yerine getireceğiz inşallah. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik katılımlarından dolayı bütün genç kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Gençler de belediye başkanının sorunlarıyla ilgilenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.