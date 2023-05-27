Başkan Babat Şenobalılarla bir araya geldi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde AK Partili Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi halk toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Alihan Babat'ın, belediye binası önünde gerçekleştirdiği toplantıya bütün Şenoba belde sakinleri katıldı. Toplantıda katılımcılara seslenen Başkan Babat, birlik mesajları verdi. Babat, "Değerli Şenoba halkı malumunuz yarın cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ben bu koltuğa geldiğim günden beri sizlerin hizmetinde olmaya çalıştım. Ve şimdiye kadar hiçbir eksiklik bırakmadım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti olarak sürekli halkın hizmetinde olduk. Birlik ve beraberlik içinde olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kimsenin aramızda sorunlar çıkarmasına müsaade etmeyeceğiz inşallah. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz hepimiz kocaman bir aileyiz, farkımız yok, ayrımız gayrımız yok, bunu herkes bilsin. Buraya teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Belediye başkanı olarak şunun müjdesini veriyorum. 200 milyona yakın dev bir projeyle artık su sorunumuz bitiyor. Devletin yatırımları hız kazandı artık Allah'ın izniyle yeni su depoları ve yeni içme suyu hatları projesi bu günlerde ihaleye çıkıyor. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.