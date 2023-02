Başkan Babat'tan hayırseverlere çağrı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, depremzedelere destek için hayırseverlere çağrıda bulundu. Başkan Babat, deprem için gönderilen yardımların devlet kanalları üzerinden gönderilmesi gerektiğini, aksi durumda koordinasyonun sağlanmasında zorluk yaşandığını söyledi.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ekipleriyle beraber Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep illerine 11 ekskavatör, 8 kamyon ve 1 lobet arama kurtarma aracıyla çalışmalara destek veriyor. Gaziantep Nurdağı ilçesinde 360 personel ile arama kurtarma çalışmaları, 110 çadır, 30 mobil yemek aracı ile depremzedelere hizmet veren Başkan Babat, 8 gündür deprem bölgelerinde ekipleri ile aralıksız çalışıyor.

Belediye Başkanı Babat, hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu. Babat, "Halkımız bilsin ki birbirimize çok bağlıyız. Her bölgeden gelenler var. Şırnak bütün birimleriyle burada. Biz belediye olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ancak bizi üzen bazı şeyler oluyor. Bu süreçte deprem üzerinden siyaset yapanlar yapmasınlar, her yerde tek yürek olduk. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve Şırnak Valimizin koordinatörlüğünde faaliyetlerimiz devam ediyor. Hayırseverler yardımlarını kurumlar aracılığıyla göndersinler, bazıları yardımları gönderiyor bir yerde boşaltıp giden kamyoncular var. Milletimiz bilsin belediyeler, kaymakamlık ve valilikler yardımcı oluyor. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Şirketimiz ve belediyemiz ortaklaşa bir çalışma yapıyor burada. Bu yüzden herkes iyi bilsin biz reklam peşinde değiliz. Kardeş kardeşin yanında olmalı şimdi kardeşlerimizin yanındayız. Olmaya devam edeceğiz. Buradan özellikle Şırnak'taki bütün belediye başkanlarımıza çok teşekkür ederim; her belediyemiz bir yerde çalışma yapıyor. Biz de burada Şırnak adına çadır kurup depremzedelerin yanında oluyoruz. İnşallah hep böyle olacak. İnşallah biz tekrar böyle depremler görmeyiz bir daha. Ekibim ile birlikte ilk günden bu yana devletin ve vatandaşın yanındayız" dedi.