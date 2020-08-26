Başkan Ürek göçerlerle bir araya geldi

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, yaylalarda bulunan göçerlerle bir araya geldi.

Başkan Ürek ve beraberindekiler, Avaspi Yaylasına çıkarak göçerlerle bir araya geldi. Göçerlerin içme suyu ve sulama sorunu yaşadığını öğrenen Ürek, sorunun giderilmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi. Başkan Ürek, "Aylardır yaylada geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlarımızı ziyaret ettik, sorunlarını, sıkıntılarını dinledik. İnşallah gerekli çalışmalar yapılacaktır. Önümüzdeki yıl inşallah tüm yaylalarımızın sorunları bitecek. İçme suyu ve sulama sorununun çözümü için talimat verdik. En kısa sürede bu sorun bitecek" dedi.