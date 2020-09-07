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Başkan Ürek hastaları yalnız bırakmadı

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, esnaf ve ev ziyaretlerinin yanı sıra hastaları da ziyaret edip sorunlarını dinledi.

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, esnaf ve ev ziyaretlerinin yanı sıra hastaları da ziyaret edip sorunlarını dinledi.


Uludere merkezde yaşlı ve hastaları ziyaret eden Başkan Ürek hastalara, geçmiş olsun dileklerinde bulunup, yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını, sorunlarını dinledi. Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Ürek, ziyaretteki amaçlarının; rahatsızlıkları nedeniyle gününü evde geçiren hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi. Başkan Ürek; “Sağılık insanın en büyük hazinesi. Bazen beklenmedik kazalar insan hayatını önemli ölçüde etkiliyor. Ama hayata küsmeden, en olumsuz şartlarda bile hep yapılabilecek güzel şeylerin olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir” dedi.


Başkan Ürek'in ziyareti hasta ve hasta yakınlarını mutlu etti.

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