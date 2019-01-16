Başkan Vekili Işıktaş, minik sporculara ödül verdi

Şırnak'ın Silopi Gençlik Hizmetlerine Bağlı kapalı Spor Salonun da Futsal spor dalında karşı karşıya oynayan minik sporcuların maçını izleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Silopi'yi temsil edecek sporculara ödüllerini erdi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şırnak'ı temsil etmeye hak kazanan erkeklerde şampiyon Dicle Ortaokulu, kızlarda şampiyon Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu takımlarına ödüllerin takdim eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, başarılar dileyerek toplu fotoğraf çekti.