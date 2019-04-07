Başkan Yarka, birim amirleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi

Gerçekleştirilen toplantıda, birim müdürlerinden aldığı bilgilerin ardından bir açıklama yapan Başkan Yarka, Şırnak merkezde çalışmaların aralıksız yürütülmesi yönünde gerekli talimatları verdi. Başkan Yarka, "Şehrimizin acil çözüm bekleyen sorunları bulunmakta. Bunları aşmak için uyum içerisinde çalışmak gerekiyor. Başta birim amirlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızla uyumlu bir ritim yakalayarak, zaman kaybetmeden kolları sıvamamız gerekiyor. Çünkü bu memleketin beklemeye ve sorunlarını ertelemeye tahammülü yoktur. Bu kapsamda hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başlayacağız” dedi.

Başkan Yarka, tüm birimlerin günün yirmi dört saati sahada olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.