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Başkan Yarka ile 19 ayda Şırnak'ın imajı değişti

Şırnak’ta yüzde 61,72 gibi rekor oyla belediye başkanlığına seçilen AK Partili Mehmet Yarka, 19 ayda şehrin havasını değiştirdi.

Şırnak'ta yüzde 61,72 gibi rekor oyla belediye başkanlığına seçilen AK Partili Mehmet Yarka, 19 ayda şehrin havasını değiştirdi.


31 Mart seçimlerinde HDP'nin kale olarak gördüğü Şırnak'tan belediye başkanı seçilen Mehmet Yarka, şehir merkezinde ulaşılabilirliği yükseltmek ve yolları daha kullanışlı hale getirmek için yol genişletme çalışmaları ile şehre ayrı bir imaj kazandırdı. Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şaranlar Sitesi, Kemal Sunal Caddesi, Vakıfkent Mahallesi 20. Cadde ve Şehit Mehmet Esin Caddesi bağlantı yolunda genişletme kapsamına alınan noktalarda incelemelerde bulundu, çalışmaların kısa sürede başlatılması yönünde teknik ekiplere talimat verdi. Çalışmaların tamamlandığı noktaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Yarka, tamamlanan imalatlara ilişkin teknik ekiplerden bilgi aldı.

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