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Başverimli Belediye Başkanı Tatar engeli bireyleri sevindirdi

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar belde sakinlerine ziyaret gerçekleştirerek engelli bireyleri sevindirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar belde sakinlerine ziyaret gerçekleştirerek engelli bireyleri sevindirdi.


Engelliler Haftası münasebetiyle beldede bulunan engelli bireylerin evlerini ziyaret eden Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar ailelerin sorunlarını dinledi. Beraberinde getirdiği hediyeleri engelli bireylere veren Başkan Tatar çocukları sevindirdi. Belediye Başkanı Medeni Tatar, "Vatandaşlarımızın sokağa çıkmasını istemiyoruz. Engelliler Haftası münasebetiyle ev ziyareti gerçekleştirdik. Ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinledik. Engelli bireylerimizin sevincini görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

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