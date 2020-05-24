İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başverimli ve Görümlü beldesi sakinleri bayramı evde karşıladı

Korona virüs salgın nedeniyle Ramazan Bayramının arifesinde başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli ve Görümlü belde sakinleri de kısıtlamaya uyarak bu yıl bayramı evlerinde karşıladı.

Korona virüs salgın nedeniyle Ramazan Bayramının arifesinde başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli ve Görümlü belde sakinleri de kısıtlamaya uyarak bu yıl bayramı evlerinde karşıladı.


Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Silopi'nin beldelerinde de Ramazan Bayramı korona virüs gölgesinde buruk geçiyor. Cemaatle birlikte camilerde bayram namazı kılınmazken, aile ve akraba ziyaretleri ise yapılmadı. Belde sokakları boş kalırken Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar ile Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu birer mesaj ile belde sakinlerinin bayramını kutladı.


Başkanlar belde sakinlerinin bayramını kutlayıp kısıtlama boyunca evde kalmaları çağrısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.