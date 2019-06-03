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Bayram bereketi esnafın yüzünü güldürdü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi yaşanan alışveriş yoğunluğu, esnafın yüzünü güldürdü.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi yaşanan alışveriş yoğunluğu, esnafın yüzünü güldürdü.


Şırnak'ın Silopi ilçesindeki vatandaşlar, Ramazan Bayramı'na bir gün kalmasıyla çarşı pazara akın etti. Yaşanan alışveriş yoğunluğu, esnafın da yüzünü güldürdü. Kalabalık olan çarşının huzurun göstergesi olduğunu ifade eden Yunus Bilişik, "Bundan 3 yıl önce millet, bir sıkıntından geçti. Elhamdülillah işler düzene girdi, bölgemizde rahat nefes alıyor. 20 gündür çarşımız kalabalıktır, huzur var. Halk bayram alışverişini yapıyor. Daima böyle huzurun hakim olmasını istiyoruz" dedi.


Esnaf Celal Bilgeç de bundan önceki senelere nazaran pahalılığın olmasına rağmen satışlardan memnun olduklarını aktardı.

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