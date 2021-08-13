BBP Genel Başkanı Destici: ''Sanki elini kolunu sallayan ülkeye geliyormuş gibi bir iki kanaldan görüntü geçiliyor''

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta yaptığı açıklamada düzensiz göçmen konusuna değinerek, ''Olay abartılıyor sanki elini kolunu sallayan ülkeye giriyormuş gibi bir iki kanaldan görüntü geçiliyor ve vatandaş buna inanıyor. Böyle bir durum söz konusu değildir'' dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, bir dizi ziyaret ve gezi kapsamında Şırnak'a geldi. Partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Destici, kentte çok iyi karşılandıklarını, il ve ilçelerde devletin yaptığı yatırımlarla önemli mesafeler kat edildiğini söyledi. Destici, “Şırnak halkıyla ve esnafla buluştuk. Kentte genç nüfus dolaysıyla işsizliğin olduğunu, yeni iş alanlarına ihtiyaç duyuluyor. Şırnak ve ilçelerinin büyük bir gelişim içerisindedir. Havalimanı, yollar, tüneller, şehrin dizaynı, alt ve üstyapı olmak üzere devlet tarafından büyük yatırımlar gerçekleştirilmiş. Eksiklikler yok mu tabii ki var, onları da el birliğiyle çözeceğiz. Şırnaklı evlatlarımızı işsiz, evdeki analarımızı aşsız bırakmayacağız. Bölgede eğitim seviyesinin düşük olmasının ve iş adamlarının yatırım yapmamasının en büyük nedeninin terör örgütü ve uzantısı olduğunu biliyoruz. Terör örgütü devletin ve iş adamlarının bölgede yatırım yapmasını istemiyor. Çünkü onların isteği bölge kalkınmasın, eğitimsiz olsun, işsizlik olsun ki milletin körpecik yavrularını dağa çıkarıp terörist yapsın, onları kendi emperyalist emelleri için kullansınlar. HDP'nin, PKK'nın üst yöneticilerin çocukları nerede? Her birisi Avrupa ülkelerinde eğitim yapıyor ya da Türkiye'nin batı illerinin birinde hayatlarını zevk-ü sefa içerisinde sürdürüyor. Mesele Şırnak, Hakkari, Siirtli çocuklara geldiğinde onları açlığa, işsizliğe, eğitimsizliğe mahkum edip terörist yapmaya çalışıyorlar. Vatandaşımız bunları iyi biliyor ve bundan sonra hem terör örgütüne hem de siyasi uzantılarına prim vermeyecektir. Temaslarımızda vatandaşımızın kararlı olduğunu da gördük” diye konuştu.

''Ülke son günlerde doğal afetlerle mücadele ediyor''

Ülkenin son günlerde doğal afetlerle mücadele ettiğini anımsatan Destici, önce Akdeniz Bölgesi'ndeki orman yangınları, daha sonra Karadeniz Bölgesi'nde oluşan sellerde birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Destici, ''İlk günden beri bölgede bulunduklarını, ihtiyaçları ilgili kurumlara aktardık. Parti teşkilatlarının da ihtiyaçları karşılamak için her türlü desteği yerine getirme çabası içinde olduk. Temaslarının ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gideceğim. Devletimiz halkının yanında yaraları sarmak için sahada yer alıyor. Milletimiz, halkımız bölge insanının yanında, 84 milyonun kalbi oradaki vatandaşlarımız için atıyor. İnşallah el ele vererek bu zorlu günleri de birlikte atlatacağız” şeklinde konuştu.

''Düzensiz göçmen konusu abartılıyor''

Suriye ve Afganistan'dan Türkiye'ye yönelik düzensiz göçe değinen Mustafa Destici, ''Olay abartılıyor sanki elini kolunu sallayan ülkeye giriyormuş gibi bir iki kanaldan görüntü geçiliyor ve vatandaş buna inanıyor. Böyle bir durum söz konusu değildir. Öncelikle milletimizin buna itibar etmemesi gerekiyor. Bunlar algı operasyonudur. Böyle bir durum var ama abartıldığı gibi değildir. Türkiye daha önce aldıklarıyla ilgili yeni bir plan işletmeli ve şimdi de gelmek isteyenlere karşı da plan işletmelidir. Yeni gelenlerle ilgili bizim tavsiyemiz şudur, asla sınırlarımız içerisine alınmamalıdır. Sınırlarımızda tampon bölgeler oluşturulmalı ve konu Birleşmiş Milletler Mülteciler Konfederasyonu Komisyonu ile birlikte çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin düzenlediği basın toplantısına BBP İl Başkanı Hacı Güneş, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı İl Başkanı Abdulselam Avcı ve parti üyeleri eşlik etti.