Bedirhanoğlu: "Vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğu ve gururunu yaşadık"

DBP'li Serhat Kadırhan'ın İçişleri Bakanlığınca Şırnak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, görev süresinin sonuna geldi. Bedirhanoğlu, "Mehmet Yarka'nın da Şırnak'ımızda başlayan bu değişim ve dönüşüm hamlesine daha büyük katkılar sunacağına olan inancımı yenilemek istiyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Bedirhanoğlu, 31 Mart yerel seçimlerin ardından eski görevi olan Şırnak Vali Yardımcılığı görevine döndü. Şırnak'ta Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Bedirhanoğlu, 5 yıla aşkın bir süredir görev yaptığı Şırnak'ta son 28 ay Şırnak Belediye Başkanlığı gibi önemli ve onurlu bir görevi yürütmenin sevinci içinde olduğunu söyledi. Gerçekleşen yerel seçimlerin ardından bu görevin sona erdiğini kaydeden Bedirhanoğlu, "Kasım 2016 tarihinde bu görevi devir aldığımızda kentin yaklaşık yüzde 65'inde ciddi bir yıkım oluşmuş, altyapı ve üstyapısı tamamen tahrip olmuş, yolları kullanılamaz bir durumda olan bir kent vardı. Lakin Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Bakanlarımızın ve hükümetimizin yakın desteği ve takibi neticesinde büyük bir yıkıma uğramış bu kent çok kısa bir süre içerisinde küllerinden yeniden ayağa kalktı. Terör nedeniyle uzun süre belediye hizmetlerinden mahrum olmuş bu kent, çok kısa süre içerisinde büyük hizmetler aldı. Umutların tükendiği, ümitlerin yok olmaya başladığı bu kentte çok kısa bir süre içerisinde modern belediye hizmetleriyle yok olmaya yüz tutmuş ümitler tekrardan filizlenmeye başladı" diye konuştu.

Şırnak'ta tarihinde ilk defa bu kadar yatırımın olduğunu belirten Bedirhanoğlu, "Toplu konut yatırımlarımızdan, Şırnak merkezde tarihinde ilk defa asfaltlanan yollara, park, bahçe yatırımlarımızdan, sokak sağlamlaştırma çalışmalarına, yeni belediye hizmet binasından, ışıklandırma çalışmalarına, içme suyu, kanalizasyon çalışmalarından tarihinde ilk defa hayal olarak nitelendirilen doğalgaz kullanımına değin birçok hizmeti bu iki yıllık kısa görev sürecinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın mutluluk ve gururunu yaşadık. Şırnak için bir demokrasi şölenine dönüşen yerel seçimle görevi inşallah Mehmet Yarka'ya devretmiş bulunacağız. Ben Mehmet Yarka'nın da Şırnak'ta başlayan bu değişim ve dönüşüm hamlesine daha büyük katkılar sunacağına olan inancımı yenilemek istiyorum. Görev yaptığım bu 28 aylık süreç içerisinde beni her alanda destekleyen Şırnak halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın cumhurbaşkanımıza, hükümetimize bu yatırımların takipçisi oldukları için teşekkür ediyorum. Bu kadim kentin güzel insanlarını Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.