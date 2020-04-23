Belediye başkanı kendi hesabından bin 500 aileye gıda yardımında bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, kendi hesabından bin 500, belediye bütçesinden ise 500 aileye nüfuslarına göre gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Daha önce vatandaşın elektrik borcunu ödeyen, civardaki başı boş hayvanların bakımını üstlenerek bakıcılara maaş bağlayan Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, bin 500 aileye kendi hesabından 500 aileye ise belediye bütçesinden gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, "İhtiyaç sahiplerine kişi fark etmeksizin bütçesi olmayan, işini kaybeden veya geliri 2 bin 500 liranın altında olan tüm ailelere gıda yardımında bulunduk. Genel olarak aylık standart olarak her zaman ihtiyaç sahibi olan 300 aileye de devamlı bir şekilde erzak yapıyoruz ve devam edecek. Bu hizmetlerde, 100'ü aşkın personel ve 48 araç görev alıyor" dedi.

Bahat Babat, Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'ın 2 bin aileye temizlik ve gıda malzemelerinin bulunduğu paket hazırlattığını belirterek kendisine teşekkür etti.