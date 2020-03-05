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Belediye Başkanı vatandaşlar için çadır ve sandalye aldı

Şırnak’ın Uludere İlçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, vatandaşların kullanması için çadır ve sandalye aldı.

Şırnak'ın Uludere İlçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, vatandaşların kullanması için çadır ve sandalye aldı. Alınan malzemeler taziye, düğün veya mevlitlerde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.


Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, seçildiği günden bu yana ilçe halkının sorunları ile yakından ilgilenmeye devam ediyor. Son olarak kendi cebinden onlarca çadır ve sandalye alan Babat, taziye, mevlit veya düğünlerde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılması talimatını verdi. Babat, "Geleneklerimizin yaşamasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Taziye, nişan, düğün ve benzeri sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere beldemizin nüfusuna göre çadır, sandalye ve masa aldık. İhtiyaç olduğu taktirde masa ve sandalyelere ilaveten çadır temini de yapacağız. Çadır masa ve sandalyeler belediyeye ait malzeme deposunda bulunacak. İhtiyaç duyan herkes istediği zaman gelip alıp ihtiyacını karşılayabilecek. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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