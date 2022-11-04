Beşiktaş vicdan grubundan Silopi'deki öğrencilere destek

Şırnak'ın Silopi ilçesi Beşiktaş köyünü ziyaret eden Beşiktaş Çarşı Vicdan grubu 3 okuldaki 150 öğrenciye giyim ve kırtasiye desteğinde bulundu.

Beşiktaş Çarşı Vicdan grubu ilk olarak Beşiktaş köyü Beşiktaş İlkokulunu ziyaret etti. Çarşı vicdan taraftar grubu üyeleri ve tribün lideri Ayhan Güner öğrenciler tarafından tezahüratlarla karşıladı. Burada öğrenciler ile bir süre vakit geçiren vicdan grubu üyeleri Beşiktaş İlkokulu, Nevro Mehmetçik İlkokulu ve Görümlü İlkokulunda daha önce tespitlerini yaptıkları ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımından bulundu. Vicdan grubu üyeleri ziyaret ettikleri okullarda öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirdi.