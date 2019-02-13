Bestler Dereler bölgesinde PKK'nın 8 sığınağı imha edildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 sığınak ve barınak tespit edildi. Çok sayıda yaşam malzemesinin bulunduğu sığınak ve barınaklar imha edildi.

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığının ortaklaşa düzenlediği Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel operasyonunda terör örgütü PKK mensuplarına ait 2'si boş, 6'sı dolu 8 sığınak ve barınak alanı tespit edildi. Sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda 15 metre naylon, 10 metre birbirine dikilmiş panço, 2 adet terörist kıyafeti, 2 uyku tulumu, 2 kilim, 1 elektrik bandı, 4 pil kutusu, 1 tornavida, 1 kürek, 1 içlik, 2 mekap ayakkabı, 7 büyük tüp, 13 küçük pil, 1 pense, 1 makas, 2 tencere, 1 düdüklü tencere ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Operasyonda tespit edilen sığınak ve barınma alanları imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.