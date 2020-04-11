İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beytüşşebap Belediye Başkanı Aşan polislerin haftasını kutladı

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Belediye Başkanı Habip Aşan, Polis Haftası münasebetiyle ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek günlerini kutladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Belediye Başkanı Habip Aşan, Polis Haftası münasebetiyle ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek günlerini kutladı.


Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, Polis Haftası münasebetiyle polislerle bir araya geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde polislerle bir araya gelen Başkan Aşan güvenlik güçlerinin haftasını pasta keserek kutladı. Aşan, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlayan polis teşkilatımızın tüm fertlerin günlerini kutlarım. İlçemizde fedakarca çalışan tüm güvenlik güçlerimize minnet borçluyuz. Bugün Polis Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürümüzü ziyaret etmek istedik. Tüm polis memurların Polis Haftasını kutlarım" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.