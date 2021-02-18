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Beytüşşebap beyaz gelinliğini giydi, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ağaçlar kartpostallık görüntü oluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ağaçlar kartpostallık görüntü oluşturdu.


Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasındaki düzlük alanlarda bulunan söğüt ağaçları kış aylarında beyaz örtüyle kaplandı. İlçeye 42 kilometre uzaklıkta bulunan yaylanın dere kenarındaki ağaçlar yaprak dökmüş olmasına rağmen güzel bir görüntü oluşturdu. Doğa fotoğrafçılarının uğrak yeri haline gelen yayla yılın her ayı ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaz aylarında binlerce göçere ev sahipliği yapan yayla kış aylarında da fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

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