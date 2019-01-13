İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beytüşşebap buz tuttu

Şırnak’ta hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü kırsal alanda dağlar buzlarla kaplandı.

Şırnak'ta hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü kırsal alanda dağlar buzlarla kaplandı. Buzdan sarkıtların oluştuğu dağlar kartpostallık görüntülere neden oldu.


Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 20 derece kadar düşünce şelaleler dondu, dağlar buzla kaplandı. Beytüşşebap yolu üzerinde bulunan Hisarkapı köyü mevkisinde güneş vurmayan yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu. Derin vadi içindeki Habur Çayı kenarında bulunan dağlar ve şelaleler gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesinin ardından kartpostallık görüntülere yol açtı.



Buz sarkıtları havadan görüntülendi


3 metre uzunluğunda buzdan oluşan sarkıtlar drone ile havadan görüntülendi. Yolun kenarında bulunan kayalık alanlar buzla örtündü. Doğa fotoğrafçılarının makineleriyle çektikleri buzlu dağlar sosyal medya hesaplarında izlenme rekorları kırdı. Doğa fotoğrafçısı Hazım Gökçe, yılın her vakti bu anı beklediğini belirterek dağlarda oluşan buzları resmetmek için günlerce beklediğini söyledi. Gökçe, "Yıllardır bölgede fotoğrafçılık yapıyorum. Elimde bir fotoğraf makinesiyle her anı fotoğraflamaya çalışıyorum. Aylardır buranın donmasını bekliyordum nihayet dondu ve doğa olayına şahit oldum. Fotoğraf aşkını ancak yaşayan bilir tıpkı benim aylarca bir kare için beklediğim gibi" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.