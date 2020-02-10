Beytüşşebap buz tuttu

Hava sıcaklığının eksi 10 derecelere kadar düştüğü Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde araçlar don nedeni ile çalışmazken, içinde su bulunan el arabaları da buz tuttu.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası hayat felç oldu. Yoğun kar yağışı nedeni ile her iki ilçede 10 köy yolu ulaşıma kapanırken, araçlar don nedeni ile çalışmadı. Araç altında ateşler yakıp motorları ısıtan vatandaşların çileli kış mesaisi devam ederken dışarıda bulunan el arabalarındaki sular da buz tuttu.

Selim Sabuncu isimli vatandaş, aracının don tuttuğunu çalıştırmak için de motor altına ateş yaktığını söyledi. Sabuncu, "Sabahtan beri kaç defa ateş yaktım fayda etmedi. Aracım çalışmıyor. Dün gece Beytüşşebap dondu resmen" dedi.