Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'a fahri hemşehrilik

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görevliyken tayini çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz'a fahri hemşehrilik belgesi verildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki yıldır Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Oğuz Yılmaz'a, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan tarafından fahri hemşehrilik belgesi verildi. Belgeyi alan Başsavcı Yılmaz, Beytüşşebaplı olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi. Yılmaz, "İki yılı aşkındır görevimizi en güzel şekilde tamamlamak için mücadele ettik. Çok şükür günlerimiz tamamlandı. Bir yanda sevinç bir yanda hüzün var aslında Beytüşşebaplı insan kadar iyi, cana yakın, hoş görülü insan tanımadım, hepsinden bir bir Allah razı olsun. Başta Kaymakamımız İsmail Pendik olmak üzere Belediye Başkanımız sayın Habip Aşan, mesai arkadaşlarıma şükran borçluyum. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kaymakam Pendik, yeni görevinde başarılar dileyerek Yılmaz'a plaket verdi.