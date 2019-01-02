Beytüşşebap kar temizleme çalışmaları başladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, damlarında biriken karları temizlemeye başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gün önce başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşların zorlu kış mesaisi sürüyor. İlçelerde, bazı bölgelerde kar kalınlığı 45 santimetreye kadar ulaştı. Belediye, Karayolları ve İlçe Özel İdare ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarının yolunun açmak için çalışma başlatırken, vatandaşlar da evlerinin damlarında biriken karları temizlemeye çalışıyor.

Beytüşşebaplı Cafer Özdemir adında bir vatandaş her yıl karla mücadele ettiklerini belirterek, “Bölgemizde şiddetli bir kar yağışı oluyor. Her yıl kış aylarında karla mücadelemiz sürüyor. Neredeyse ekipler kadar zorlanıyoruz. Sürekli damları temizliyoruz. Kerpiç ve topraktan olduğu için çökme riski var bu yüzden temizliyoruz. Bazen bir metre kar yağıyor. Mecbur temizliyoruz” dedi.

Öte yandan ilçede kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise, bidonlarla karda kaymanın keyfini çıkardı.