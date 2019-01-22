Beytüşşebap Kaymakamı Pendik'e ziyaretçi akını

Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik'i, ilçe halkı yalnız bırakmadı.

Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, geçtiğimiz hafta babası Cemalettin Pendik'i kaybetti. Kaymakam Pendik, memleketi Sivas'ın Ulaş ilçesindeki taziyenin ardından ilçeye döndü. İlçede de taziye kurulurken, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, aşiret liderleri, kanaat önderleri ve vatandaşlar taziyeye akın etti. Taziyede dualar edilip, Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, acı haberi geçen hafta aldıklarını belirterek, “Kaymakam beyin acısı bizim de acımız ve bu acımızı paylaşmak üzere vatandaşlarımızla birlikte taziye mahiyetinde bir program gerçekleştiriyoruz. Rahmetlinin kederli ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.