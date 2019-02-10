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Beytüşşebap Kaymakamı Pendik'ten kadınlara tam destek

-Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Halk Eğitim Merkezi ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nde (ÇATOM) eğitim gören kadınlara, maddi ve manevi destek olacaklarını söyledi.

-Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Halk Eğitim Merkezi ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) eğitim gören kadınlara, maddi ve manevi destek olacaklarını söyledi.


Kaymakam Pendik, ilçedeki Halk Eğitim Merkezi ve ÇATOM'da çalışan kadınları ziyaret etti. Burada kadınlara yönelik çalışmaların hız kazandığını belirten Kaymakam Pendik, kadınlara hem kaymakamlık hem de belediye olarak destek olacaklarını söyledi. Kaymakam Pendik, "Kadına değer vermek lafta değil icraatla olur. Biz her zaman Beytüşşebaplı kadınları maddi manevi destekleyeceğiz. Kadınlarımız sosyalleşerek ve yöresel kültürel değerlerimizi yaşatarak ilçemize büyük bir güç katıyor. Yaptığımız çalışmalarla kadınlarımızı terör belasından özgür bir şekilde ilmek ilmek kardeşlik işlemelerine uygun ortam oluşturduk. Beytüşşebap şimdi daha güzel" dedi.

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