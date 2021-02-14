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Beytüşşebap Kaymakamı Uğuz, korona denetimlerine katıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, kentte korona virüs denetimlerine katıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, kentte korona virüs denetimlerine katıldı.


Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz beraberinde Garnizon Komutanı Albay Deniz Özarslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hasan Erbağ, İlçe Emniyet Müdürü Ulvi Tarık Tokat 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Türkiye genelinde olduğu gibi Beytüşşebap ilçesinde de hafta sonu kısıtlamasında caddeler boş kaldı. Kaymakam ve beraberindekiler esnaf ziyareti gerçekleştirerek denetimlerde bulundu.

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