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Beytüşşebap Kaymakamlığından öğrencilere sinema gösterisi

Şırnak’ın Beytüşşebap Kaymakamlığı ilçede eğitim gören öğrenciler için 3 D sinema gösterisi yaptı.

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığı ilçede eğitim gören öğrenciler için 3 D sinema gösterisi yaptı.


İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik okullarda eğitim gören öğrenciler için farkındalık oluşturmak maksadıyla iki hafta boyunca 3 D sinema gösterisi ile filmler izletiyor. İlk defa dev ekranda film izleyen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Kaymakam Pendik, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "İlçemizde bir çok projeyi hayata geçirdik. İnşallah daha güzel bir Beytüşşebap için hep beraber çalışacağız. Öğrencilerimize bir farkındalık oluşturmak için tüm okullarda uygulanacak olan 3 D sinema gösterisi getirdik. Güzel bir etkinlik oldu. Nasip olursa daha güzel projeleri hayata geçireceğiz'' dedi.

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