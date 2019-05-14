Beytüşşebap protokolü, Mehmetçik ile iftarda buluştu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe protokolü, vatani görevlerini yerine getiren Mehmetçikleri ziyaret ederek birlikte iftar açtı.

Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, İlçe Emniyet Amiri Oğuz Olgun, hakim Ali Onur Tüzün, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, kanaat önderleri ve vatandaşların katılımıyla Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda vatan görevini yapan Mehmetçikle beraber iftar yemeğinde buluştu. İlçe kaymakamı İsmail Pendik, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında vatani görevini ifa eden tüm Mehmetçiklere, polise, güvenlik korucularına minnettar olduklarını söyledi. Kaymakam Pendik, silahlı kuvvetler mensupları ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Ramazan aylarını tebrik etti.

Ezanın okunmasının ardından Mehmetçikler ile davete katılanlar iftarlarını açtı.