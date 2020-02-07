Beytüşşebap'a geçtiğimiz yıl 16 milyon liralık yatırım yapıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe kaymakamı İsmail Pendik, kente geçtiğimiz yıl 16 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Beytüşşebap Kaymakam İsmail Pendik, 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Kaymakamlık ve sosyal yardımlaşma bütçesinden toplam 16 milyon liralık yatırım yapıldığını kaydeden Kaymakam Pendik, birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Beytüşşebap'a tam teşekküllü hastane ve modern kaplıca yapılacağı müjdesini de veren Kaymakam Pendik, “Geçtiğimiz yıl köylere 25 bin metrekarelik parke taşları döşendi. 10 kilometrelik beton yol yapıldı, 5 köye içme suyu hatları çekildi, 5 köye sulama kanalı yapıldı, 1 köye kanalizasyon boruları döşendi. 2020 yılında da aynı şekilde devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla birlik beraberliğimizi arttırıcı çalışmalar sürüyor. Devletimiz Bölgeye Beytüşşebap'a pozitif ayrımcılığını yapmıştır yapmaya devam edecektir. İlçemizde en büyük problemimiz sağlık problemimiz vardı. İlk geldiğimizde hastanemizin yeni olmaması önce doktorların kalma problemlerini çözmeye çalıştık. Hiç uzman doktorumuz yokken şimdi 4 tane uzman doktor pratisyen ve aile hekimlerimizle beraber ilçemizde toplam 15 doktor sağlık hizmetlerini yürütüyor. Köylerimizin yol ağını modern yollar yapacağız. İçme suyu çalışmaları ve kendi özel projelerimiz aynı şekilde devam edecek” dedi.