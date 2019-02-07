Beytüşşebap'a huzurla birlikte yatırımlar hız kazandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son bir yıldır yapılan projeler hakkında halk bilgilendirildi. Kayyumla görevlendirilen belediyenin çalışmalarını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik açıkladı.

Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, her ay düzenlediği halk toplantılarına devam ediyor. Kaymakam Pendik, kayyum olarak belediyeye görevlendirildikleri andan itibaren ilçede yapılan tüm yatırımları vatandaşlarla paylaştı. Geçmişi çok çabuk unuttuklarını belirten Kaymakam Pendik, 7 Haziran 2015'te silahını bırakacağını, barışı getireceğini söyleyerek ortaya çıkan siyasi partiye çok yüksek bir oy verildiğini söyledi. Terör örgütünün siyasi uzantısının aldıkları yüzde 13 oy ile 80 milletvekili çıkardıklarını kaydeden Kaymakam Pendik, bundan sonraki süreçte özellikle yaşadıkları bölgede Cizre'de, Şırnak'ta, İdil'de, Silopi'de, Nusaybin'de, Diyarbakır Sur'da vatandaşların evlerinin içine, sokaklara bomba döşendiğini söyledi. Çıkan olaylarda güvenlik güçlerinin de şehit edildiğini hatırlatan Kaymakam Pendik, “Bunun yanında vatandaşlarımızın huzurunu bozdular. Şehirlerdeki çocuklarımızı da kandırıp onları öne sürdüler. Onların ölmelerine sebep oldular ve bunu yaparken bu hendekleri kazan bu işlere destek olan kimlerdi maalesef ki barışı getireceğini iddia eden odaklardı. Çamurdan geçilmeyen yolları parkeyle döşedik, su arıtma tesisi yaptık, sokaklar son derece modern aydınlatmalar yaptık, spor kompleksi yaptık. Vatandaş görmediği hizmeti kayyum sayesinde gördü. İlçemizin tanıtımını yaptık tanıtım filmleri yaptık. Birçok etkinlik düzenledik, gezi turları düzenledik. İlçede son iki yılda teröristlerin bir eylemi dahi olmadı. Huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla beraber yapılan yatırımlar hız kazandı” dedi.