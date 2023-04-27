Beytüşşebap'ın dağ okullarında ata oyunlarıyla bahar şenlikleri düzenleniyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bölücek köyündeki öğrenciler, baharın gelişini ata oyunlarıyla kutluyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki köy okullarında baharın gelişiyle beraber öğretmen ve öğrenciler, baharın gelişiyle beraber okul bahçelerinde ata oyunlarını oynayarak şenlik düzenliyor. Şiir ve şarkıların yanı sıra oyunların düzenlendiği şenlikte son olarak halaylar çekiliyor. Yüksek rakımlı Bölücek köyündeki ilk ve orta okulunda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım'da katıldı. Burada yarışmalarda derece alan öğrenciler, ödüllendirildi.

Her yıl şenlik düzenlendiğini söyleyen Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım, dağ okullarında baharın gelişiyle beraber oyunlar oynandığını kaydetti. Devletin imkanlarını öğrenciler için seferber ettiklerini ifade eden Tekin, "Burada ses sistemleriyle öğrencilerimize unutulmaz anlar yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.