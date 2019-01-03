Beytüşşebaplı kadınlar Mehmetçik için ördü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kadınlar, 2 bin 900 rakımlı Kato ve Kerkür üs bölgelerinde vatan nöbeti tutan Mehmetçik için çorap, bere ve kazak ördü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Halk Eğitim Merkezinde el sanatları kursuna katılan kadınlar, 2 bin 900 rakımlı Kato ve Kerkür üs bölgelerinde vatan nöbeti tutan Mehmetçik için çorap, bere ve kazak ördü. Kadınlar, hediyelerini birer mektup yazarak, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik'e verdi. Pendik ise, bunları üs bölgelerindeki görevleri askerlere ulaştırdı.