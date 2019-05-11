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Beytüşşebaplı minik öğrenciler bölge ikincisi oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki minik öğrenciler halk oyunları yarışmasında dereye girerek ikinci oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki minik öğrenciler halk oyunları yarışmasında dereye girerek ikinci oldu. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü yarışmada dereye giren ekipler Türkiye birinciliği için müsabakalara hazırlanıyor.


Van merkezli yapılan yarışmaya Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Hakkari ve Şırnak illeri takımları katıldı. Halk Oyunları Bölge yarışmasında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları minikler dalında bölge ikincisi oldu ve Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Öğrenciler Beytüşşebap kaymakamlığı organizatörlüğünde Van'da aynı zamanda yarışma öncesi tarihi turistlik yerleri gezdi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik öğrencileri makam odasında karşılayarak tebrik etti.

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