İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beytüşşebaplı öğrenciler ailelerle buluşuyor

Şrınak’ın Beytüşşebap ilçesinde Öğrenciler Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında öğrenciler, ev ev dolaşarak aileleri ziyaret ediyor.

Şrınak'ın Beytüşşebap ilçesinde Öğrenciler Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında öğrenciler, ev ev dolaşarak aileleri ziyaret ediyor.


Beytüşşebap ilçesinde hayata geçirilen Öğrenciler Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında bir grup öğrenci ev ev dolaşıp aileleri ziyaret ediyor. Proje kapsamında birçok evi ziyaret eden öğrenci ve öğretmenler bazı öğrencilerin doğum gününü de kutladı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Aktuğ projeyi hayata geçiren öğretmen ve öğrencilerin yanlarında olduklarını söyledi. Aktuğ, "İlçemizde eğitim gören Çok Programlı Lisesi öğrencileri doğum günü olan öğrencilerin evlerine misafir oluyor. Bu proje sayesinde bir çok ailemizin evine misafir olacaklar. Birlik ve beraberlik ruhunu canlandıran öğretmen ve öğrencilerimizi kutlarız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.