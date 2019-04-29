Beytüşşebaplı öğrenciler Antalya'yı gezdi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde başarılı 80 öğrenci, kaymakamlık tarafından Antalya gezisi ile ödüllendirildi.

Beytüşşebap ilçesinde İnananlar Kardeştir Projesi kapsamında merkez ile köylerde eğitim gören lise ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen ayet-hadis yarışmalarda dereceye giren 80 öğrenci, tatil amacıyla Antalya'ya gönderildi.

Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, okumanın önemini aşılamak için birçok proje düzenleyerek öğrencilere okuma alışkanlığını geliştirmelerini amaçladıklarını söyledi. Kaymakam Pendik, "Okumak altındır, inanlar kardeştir, 50 ayet 50 hadis yarışmalarını düzenlemeye karar verdik. Buradaki yavrularımız daha kaliteli bir eğitim almaları için var gücümüzle çalıştık. Binlerce kitap dağıtımı yapıldı. En son ilçe merkez ve köylerimizde yarışmalar düzenledik dereceye girenleri Antalya'ya bir haftalığına tatile gönderdik. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir. Allah'ın izniyle Beytüşşebaplı öğrenciler daha güzel yerlere gelecektir" dedi.