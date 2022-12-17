Beytüşşebaplı öğrenciler Şırnak ikincisi oldu

Beytüşşebaplı öğrenciler Şırnak'ta yapılan yarışta ikinci oldu. İl milli eğitim müdürlüğü bünyesinde yapılan yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Şırnak il milli eğitim müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından düzenlenen liseler arası fikirler yarışıyor konulu yarışmada Beytüşşebap Çok Proğramlı Anadolu Lisesi öğrencileri il 2'incisi oldu. Öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik ödül verdi. Öğrencileri ilçede karşılayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım, tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi. Yıldırım, "Öğrencilerimizin başarısını kutluyorum. İnşallah çalışmalarımız devam edecektir. Her branşta olduğu gibi bilgi yarışmalarında da azimli gençlerimiz var" dedi.