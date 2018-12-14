Beytüşşebaplı öğrencilere Kur'an hediye ediliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Beytüşşebap Kaymakamlığınca yürütülen proje çerçevesinde, ilçedeki öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye ediliyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve kaymakamlıkça yürütülen proje çerçevesinde öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtılmaya başlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, Kaymakam İsmail Pendik'in desteğiyle kitap okuma projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Bunlardan biri, ‘Okumak altındır' adlı projemizdir. Çocukların okumasını, okuduğunu anlaması ve anlatması amacıyla 5 kitap okuyanlara birer çeyrek altın veriyoruz. Kaymakam Pendik'in bu konudaki desteği sınırsız. İkinci projemiz ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlçe Kaymakamlığımızca yürütülüyor. Bu proje çerçevesinde ise Kur'an-ı Kerim ve meallerini hediye ediyoruz. En uzak köylerden başladık. Yavaş yavaş merkeze doğru gelmek üzereyiz” dedi.

İlçe Müftüsü Eyyüp Bucan ise, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğunu belirterek, “Allah'ın kelamını gençlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bizlerin buradaki amacı gençlerimizi Kur'an-ı Kerim'le buluşturmak. Şu ana kadar bin 500 civarında Kur'an dağıttık. Yaklaşık bin 200 civarı daha dağıtmayı düşünüyoruz” diye konuştu.