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Beytüşşebap'ta 19 Mayıs gençlik yürüyüşü ile kutlandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yüzlerce öğrencinin bayrak ve flamalarla yaptığı yürüyüşle kutlandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yüzlerce öğrencinin bayrak ve flamalarla yaptığı yürüyüşle kutlandı.


Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler, ellerinde bayrak ve flamalarla yürüyerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. İlçe merkezindeki gençlik yürüyüşüne Kaymakam Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Habip Aşan, Alay Komutanı Albay Ercan Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Gökçe, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve sporcu katıldı. Hükümet konağından başlayan yürüyüş ilçe çıkışına kadar sürdü. Sporcu Volkan Gökçe, ilçede güzel bir etkinlik düzenlediklerini, sporcu olarak katıldıklarını söyledi.

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