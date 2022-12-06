Beytüşşebap'ta 2 bin kursiyer halk eğitim bünyesinde eğitim alıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde halk eğitim müdürlüğü bünyesinde açılan 82 kursta 2 bin kursiyer faydalanıyor.

Beytüşşebap ilçesinde halk eğitim merkezi bünyesinde açılan 82 kursta eğitim gören 2 bin kursiyer sertifika sahibi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım, Milli Eğitim faaliyetleri içerisinde halk eğitim merkezinin büyük bir yeri ve önemi olduğunu söyledi. "Hayat Boyu Öğrenmede" eğitim merkezi olan halk eğitim merkezleri her yaşta eğitim düşüncesinden hareketle tüm bireylere, toplumun içindeki tüm renklere hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş olduğunu belirten Yıldırım, "Atatürk ilkelerini ve çağdaş normları benimsemiş, yerel değerlere önem veren eğitim kurumlarıdır. Halk eğitim merkezlerinde yediden yetmiş yediye her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlenmektedir. Biz de bu doğrultuda bu sene 36 meslek kursu, 46'sı genel kurs olmak üzere toplam 82 kurs açtık" dedi.

"Kurumumuz bünyesine bağlı olarak el sanatları, spor, din eğitimi, müzik ve gösteri sanatları, yabancı dil, tekstil teknolojileri ve aile okulu projeleri alanlarında çeşitli kursları halkımızla buluşturduk" diyen Yıldırım, "Bu kursların düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi konusunda ben ve idareci arkadaşlarımızın yanında okullarımızdan ve diğer kurumlarımızdan temin ettiğimiz lisans, ön lisans ve lise mezunu öğretmen, uzman ve usta öğreticilerimizle beraber başarıyı yakalamış bulunmaktayız. Kurslarımızda 2 bin vatandaşımız faydalandı" ifadelerinde bulundu.