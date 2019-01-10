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Beytüşşebap'ta 3 köy yoluna çığ düştü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, yüksek kesimlerde 2 metreye ulaşan ilçede 3 köy yoluna çığ düştü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, yüksek kesimlerde 2 metreye ulaşan ilçede 3 köy yoluna çığ düştü. Etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi.


İlçeye bağlı yüksek kesimlerde biriken karlar etkili olan tipi ile birlikte yamaçlardan aşağı doğru çığ olarak düştü. Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra, Gökçe ve Başaran köylerinde çığ düştü. Mezra ve Gökçe köy yolları düşen çığ dolayısıyla ulaşıma kapanırken, Başaan köyü üst tarafındaki yamaçlardan düşen çığ ise köyde korkuya neden oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı Başaran köyü kırsalında yüksek tepelerde biriken kar kütleleri çığ olarak köye doğru geldi. Şans eseri kimsenin bulunmadığı bölgelerde düşen çığlardan dolayı ölen ya da yaralanan olmadı.


İlçe kaymakamlığı aşırı kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün daha ara verdiğini açıkladı. Kar temizleme çalışmaları yürüten köylüler, evlerin damlarını temizlemeye çalışırken, karayolları ve ilçe özel idare ekipleri yol açma çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Dicle Elektrik ekipleri ise hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düştüğü ilçede kopan elektrik tellerini onarmaya çalışıyor.

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