Beytüşşebap'ta 5 kitap okuyana çeyrek altın hediye

Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, ‘Okumak Altındır Projesi' kapsamında 5 kitap okuyan öğrencilere çeyrek altın hediye edecek.

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Okumak Altındır Projesi kapsamında 5 kitap okuyarak, iki sayfa özet çıkaracak olan öğrencilere çeyrek altın hediye ediyor. İlçe Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan ile birlikte Pirinçli, Kavaklı ve Boğazöğren köylerindeki okulları ziyaret eden Kaymakam Pendik, öğrencilere kitap hediye ederek proje hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Pendik, okumanın önemini vurgulayarak, “Bilgi en önemli hazinedir. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu proje yok. Beytüşşebap'ta faaliyet gösteren Okumak Altındır Projesi'ni hayata geçirdik. Amacımız gençlerimize okumanın önemini aşılamak, aynı zamanda terör örgütü PKK ve dinimizi kullanan FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlerden çocuklarımızı korumak. 5 kitap okuyup özet çıkaran öğrencilere çeyrek altın hediye ediyoruz. Öğrencilerimiz sürekli kitaplar okuyarak alışkanlık haline getirdi” dedi.