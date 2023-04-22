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Beytüşşebap'ta bayram sevinci

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bayram sevinci başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bayram sevinci başladı. Belediye Başkanı Habip Aşan vatandaşların bayramını kutladı.


Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçe merkez mahallelerde vatandaşların bayramını kutladı. Ramazan bayramını kutlayan Başkan Aşan, gün boyu ilçede ev ev dolaştı. Aşan, “Bin yıllık adetlerimizi yaşıyoruz bayram geleneği birlik ve beraberliği pekiştiriyor. Küsler barışıyor, bu gün bizler için çok güzel bir gün, herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

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