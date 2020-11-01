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Beytüşşebap'ta camiler dezenfekte ediliyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgınına karşı camiler dezenfekte edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgınına karşı camiler dezenfekte edildi.


Beytüşşebap'ta korona virüsle mücadele kapsamında belediye ve kaymakamlık birimleri ortak hareket ediyor. İlçe genelindeki tüm cami ve okullarda dönüşümlü olarak dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Bu uygulama sayesinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak namaz kılınıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, tüm vatandaşların kurallara uymaları gerektiğini söyledi. Aşan, "Belediye ve kaymakamlık ekiplerince, ilçemizdeki tüm cami ve okullarda dezenfekte çalışmaları titizlikle devam ediyor. İlk günden beri sürekli temizlik, maske ve mesafe kuralına uyularak namazlar kılınıyor. İnşallah bu zorlu günler geride kalacaktır. Devletimizin ve hükümetimizin getirdiği kurallara riayet etmemiz bizim sağlığımız için çok önemli. Bu bağlamda herkesi kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

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