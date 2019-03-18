Beytüşşebap'ta Çanakkale Zaferi etkinlikleri

Şırnak'ın Beytüşşebap'ta Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Hükümet Konağı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Alay Komutanı albay Tahsin Saruhan ve Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, kurum amirleri, aşiret liderleri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı okundu.

Buradaki etkinliğin ardından Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda geçildi,. Slayt gösterimi ve öğrencilerin şiir okumanın ardından bir konuşma yapan Kaymakam Pendik, Yeni Zelanda'da hunharca katledilen Müslümanlara Allah'tan rahmet ailelerine ise baş sağlığı diledi. Kaymakam Pendik "Çanakkale zaferinin 104'üncü yıl dönümünü kutluyorum. Başta ilçemizde terör örgütü yüzünden şehit olan tüm vatandaşlarımız olmak üzere ülkemizdeki şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Onların sayesinde bizler varız" dedi.

Program sonunda şehit aileleri ve gaziler için öğretmenevinde bir yemek programı düzenlendi.