Beytüşşebap'ta çocuklar huzurla birlikte festivallerle coşuyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilk kez çocuklara yönelik bir festival düzenlendi. Kaymakam ve çocuklar, ata sporlarıyla doyasıya eğlendi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu(DEK) tarafından Şırnak ve ilçelerinde spor etkinlikleri düzenliyor. Son olarak Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen spor etkinliğine binlerce öğrenci ve vatandaş katıldı. 3 gün sürecek olan spor etkinliğinin birinci gününde Kaymakam Kemal Ülkü'de öğrencilerle beraber oyun oynadı. İlk kez ilçede çocuklara yönelik yapılan etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Geleneksel sporla buluşan köy çocuklarının mutlulukları gözlerinden okundu.

Kaymakamı Kemal Ülkü, 7-8-9 Kasım tarihlerinde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğretmek amacıyla festival düzenlediklerini söyledi. 3 bin 370 öğrencinin bu festivale katılımını sağlayarak mutlu olmasını hedeflediklerini aktaran Kaymakam Ülkü, "Etnospor ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Daha sonra bu oyuncalar bizde kalacak. Ve köylerimizde bu oyuncaklarla buluşturacağız. Henüz okula başlamamış çocuklarımızı da buraya getirteceğiz. Beytüşşebap'ta düzenlenen başaralı operasyonlar sayesinde artık huzur hakim ve çocuklarımızın mutlulukları gözlerinden okunuyor. Bu tür faaliyetlerimiz sürekli olacaktır'' dedi.

Öğrencilerden Firdevs Durmuş, çok mutlu olduğunu, daha önce böyle bir şey görmediğini dile getirdi. Durmuş, herkese çok teşekkür ettiğini kaydetti. Baran Dursun ise "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Daha önce böyle bir etkinlik düzenlenmemişti. Devam etmesini istiyoruz" ifadelerinde bulundu.