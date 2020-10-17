Beytüşşebap'ta çöp toplama seferberliği

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çevre kirliliğine dikkat çekmek için temizlik yapan sporcular, seferberlik başlattı.

Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri çevre kirliliğine dikkat çekmek için sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla temizlik seferberliği başlattı. Bugün ilçe merkezi ve köylerinde temizlik çalışması başlatan sporcular cadde ve sokak aralarını temizledi. Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli'nin de aralarında bulunduğu gönüllü çevre dostları temizlik çalışmalarına günlerdir devam ediyor.

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Serdar Gükçe, çevre kirliliğine dikkat çekmek için günlerdir çalıştıklarını söyledi. Gükçe, "Biz spor kulübü olarak sadece spor faaliyetleri yürütmüyoruz. Üyelerimizle beraber birçok etkinlik düzenledik. Maalesef çevremizi doğamızı katlediyoruz. Buna dikkat çekmek için çöpleri topluyoruz. Keşke herkes günde bir saat çöp temizleseydi, dünyada sokakta çöp kalmazdı. Paylaşımlarımıza kayıtsız kalmayan değerli Kaymakamımız Hasan Meşeli, tüm köylerde bu seferberliği başlattı. Kendileri de çöp temizledi, Allah razı olsun. Köyümüzde çöp konteynerleri yok 30 adet çöp konteyneri olsaydı tüm çöplerimizi burada toplar ve dere yataklarına atmamalarını sağlardık, bize bu anlamda destek olunmasını istiyoruz" dedi.

Payizadar Uysal isimli öğrenci de "Çevremizi temiz tutalım, kimse derelere çöp atmasın. Dünyamızı güzel kullanalım" dedi.